وزير العمل: الإعلان عن تدريبات جديدة لـ 400 شاب على 9 مهن خلال أيام

كتبت آية دعبس

تفقد حسن شحاتة وزير العمل، دورات تدريب مهنى يُشارك فيها 151 شابًا وفتاًة على مِهن الكترونية وبرمجيات، داخل معهد السالزيان "الدون بوسكو" الإيطالى بالقاهرة، والتقى "الوزير" بالمتدربين، الذين وجهوا الشُكر والتقدير لوزارة العمل على هذه المنحة التدريبية المجانية الممولة من صندوق التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،والتي تُنفذها "الوزارة" مع "المعهد".

وتأتى هذه "الدورة"،كأول ثمرة في ثمار تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، و"المعهد"، جرى توقيعه في أكتوبر 2023 الماضي، أعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج في مجالات فنية، ولغوية، و"مهارات حياة" .

ويهدف هذا البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثين عن العمل في المجالات الفنية،والحِرفية،وفقا للمعايير المحلية والدولية.. وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة، تستهدف وزارة العمل من هذا البروتوكول كخطوة أولى، تدريب 2000 شبابا وفتاة على مهن: لحام مستوى أول «كهرباء وأوكسي الإسيتيلين»، ولحام مستوى ثاني «أنابيب بترول وضغط عالي»، ولحام مستوى ثالث «ثاني أكسيد الكربون وارجون»، والتركيبات الكهربائية، وكهرباء تَحّكم آليClassic Control، ولف مواتير" اختبار أولي"، والتبريد والتكييف، وصيانة الغسالات، وPLC مستوى أول، وPLC مستوى متقدم،و PLC- SCADA & HMI، والخراطة، وCNC ، وفريزة CNC، وميكانيكا سياراتGraphic Design، AutoCA، Solidworks، PowerMill، Arduino،" وبرمجة مواقع Web Developer، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم.

واستمع وزير العمل من قيادات المعهد الايطالي ،والمُتخصصين في ملف التدريب المهني من "الوزارة"،إلى الخطة التنفيذية للبروتوكول،وقالوا أنه خلال الـ 10 أيام المُقبلة،سيتم البدء في دورات جديدة يُشارك فيها 400 شابًا وفتاًة على مِهن: تفصيل وخياطة ،وميكانيكا سيارات،وصيانة غسالات،ولف مواتير،وتكييف وتبريد ،ورسم هندسي ،وتركيبات كهربائية ،وكهرباء تحكم آلي،ثم يليها دورات سيستفيد منها 200 مُتدرب من العاملين في الشركة القابضة للغزل والنسيج تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع في مجال عملهم وتخصصهم..ودعا الوزير شحاتة، الشباب المصري إلى سرعة التقديم في هذه المنحة المجانية، في إطار سياسة تغيير ثقافته نحو العمل الحر، والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها «الجمهورية الجديدة» له فى مجال التدريب المهنى لتأهيله على مِهن تحتاجها سوق العمل فى الداخل و"الخارج".

وأوضح شحاتة، أن أوروبا نفسها اعتمدت عام 2023 "عامًا للمهارات"، مما يؤكد رؤية الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،بشأن أهمية الاستمرار في تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، وربط عملية تدريبهم وتعليمهم الفني باحتياجات سوق العمل..وأضاف "الوزير" أن هذا ما تُنفذه وزارة العمل على أرض الواقع، مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، من خلال إمكانياتها في مجال التدريب المهني، بمراكز وعربات التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة..وبرهن "الوزير" على كلامه، بتفعيل ذلك التعاون مع معهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة لتدريب وتخريج دُفعات جديدة من الشباب المصرى، بشهادات دولية،وتأهليه لسوق العمل، من خلال التعاون الحالي بين "الوزارة" و"المعهد".

وأفاد بيان "الوزارة" بأن مُميزات المِنحة الجديدة :الحصول على دورة فنية، ولغوية على اللغة الإنجليزية أو الإيطالية،وأيضاً الموضوعات التي سوف يتم تدريسها في دورة مهارات الحياة وهي: الوعي الذاتي، ومعرفة نقاط القوة والضعف، ومهارات التواصل، وتنظيم الوقت، وكتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة، وتعلم طُرق اجتياز مقابلات العمل..وأن من شروط التقديم على تلك المنحة: أن يكون المتدرب مصري الجنسية، ولا تتجاوز سنه عن 40 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط كحد أدنى، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً للتدريب على الدورات الثلاث، واجتياز المُقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة، مع الالتزام بمواعيد الدورة، وعدم الغياب أكثر من 3 أيام خلال فترة التدريب، والالتزام بالسُلوك الحَسن، وعدم ارتكاب أعمال تخل بالنظام العام، كما يمكن التسجيل في المنحة من خلال هذا الرابط: https://forms.gle/qASHYCM7AnRETr5i9

وقال إن مُدة الدورات الفنية تتراوح بين شهرين إلى شهرين ونصف، ومُدة الدورات اللغوية 45 يوماً، ومُدة دورة مهارات الحياة 15 يوماً، وأن التدريب بمقر المعهد وعنوانه: 2 شارع عبدالقادر طه، الساحل،القاهرة.

ولفت البيان إلى أنه خلال الدورات التدريبية يجب على المُتدرب حضور الثلاث دورات المقررة له، والنجاح فيها للحصول على الشهادات، كما يدفع المتدرب مبلغ التأمين وقدره 300 جنيه، يسترده فور الانتهاء من الدورات الثلاث، مع مراعاة التزامه بالشروط المذكورة سالفاً، كما يبدأ المتدرب في الحضور إلى المعهد عندما يتم إبلاغه بمواعيد الدورات التدريبية .



حسن شحاتة وزير العمل خلال زيارته معهد السالزيان



جولة وزير العمل بمعهد السالزيان



حسن شحاتة يتابع تدريبات الشباب



الدفعة الاولى من الشباب خلال تدريبهم بمعهد السالزيان



جانب من التدريبات المهنية



وزير العمل خلال زيارته لمعهد السالزيات الايطالى



وزير العمل يتابع تدريب الشباب



وزير العمل يحفز الشباب لتلقى التدريبات