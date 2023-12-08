قطع مياه الشرب عن مناطق بمدينة كوم أمبو والقرى التابعة لها

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن القيام بأعمال إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بكوم أمبو، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه مساء اليوم، الجمعة، ولمدة 6 ساعات.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن قطع المياه يشمل المناطق التابعة لأحياء غرب ووسط وشرق بمدينة كوم أمبو ما عدا عمارات الصفوة والبشير والنجاجرة غرب، كما سيتم قطع المياه عن قرى الكفور ماعدا سبيل مكى، بالإضافة إلى قطع المياه عن قرى حجازة ما عدا نجع العرب، فضلاً عن قطع المياه عن قرى العتمور قبلى ما عدا أجزاء من قرية العتمور قبلى، وقرى العباسية.

وأشار بيان الشركة، إلى أن ذلك لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 8/12/2023 وحتى الساعة الثانية عشر صباح يوم السبت الموافق 9/12/2023.