غدًا.. قطع مياه الشرب فى بعض مناطق وقرى مدينة كوم أمبو بأسوان

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن قطع المياه يشمل المناطق التابعة لأحياء غرب ووسط وشرق بمدينة كوم أمبو ما عدا عمارات الصفوة والبشير والنجاجرة غرب، كما سيتم قطع المياه عن قرى الكفور ماعدا سبيل مكى، بالإضافة إلى قطع المياه عن قرى حجازة ما عدا نجع العرب، فضلاً عن قطع المياه عن قرى العتمور قبلى ما عدا أجزاء من قرية العتمور قبلى ، وقرى العباسية.

وأشار بيان الشركة، إلى أن ذلك لمدة 6 ساعات إعتبارآً من الساعة السادسة مساء غد الجمعة الموافق 8/12/2023 وحتى الساعة الثانية عشر صباح اليوم التالى السبت الموافق 9/12/2023 .