جاء ذلك خلال اسقبال الحمر للسفيرة ريهام عبد الحميد محمود إبراهيم خليل سفيرة جمهورية مصر العربية بمناسبة تعيينها سفيرة مصر لدى المملكة، وفقا لوكالة أنباء البحرين، اليوم الخميس.. متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية.

كما تم خلال اللقاء استعراض سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي الوطيد والتنسيق المتبادل وبخاصة في الجانب الإعلامي.

من جانبها .. عبرت السفيرة المصرية عن شكرها وتقديرها لمستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام على حسن الاستقبال، مؤكدةً مواصلة الجهود لتوثيق وترسيخ أواصر العلاقات البحرينية المصرية بما يعود الخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

