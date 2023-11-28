عاهل البحرين يتسلم أوراق اعتماد سفيرة مصر الجديدة لدى المنامة

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تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد ريهام عبد الحميد محمود إبراهيم خليل كسفيرة لمصر لدى المنامة.

وأشاد الملك حمد بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البحرين ومصر وما تشهده من نمو وتطور في كافة المجالات، متمنيا دوام التوفيق والنجاح للسفيرة ريهام في أداء مهامها الدبلوماسية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

كما تسلم الملك أوراق اعتماد كل من أدريانو سيلفا بوتشي سفير البرازيل، وثاقب رؤوف سفير باكستان لدى البحرين.