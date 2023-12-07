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خطوة بخطوة.. اعرف لجنتك فى الانتخابات الرئاسية بالرقم القومى

الخميس، 07 ديسمبر 2023 12:47 م
خطوة بخطوة.. اعرف لجنتك فى الانتخابات الرئاسية بالرقم القومى الوطنية للانتخابات
كتب - إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومى للناخب، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.
 
 
وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.
 
وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.
 
وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابى وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد كان غايته 15 نوفمبر الماضى، لتعديل المركز الانتخابى المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

 







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