خطوة بخطوة.. اعرف لجنتك فى الانتخابات الرئاسية بالرقم القومى

كتب - إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومى للناخب، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.