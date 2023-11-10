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خطوة بخطوة.. كيفية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومى

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 02:56 م
خطوة بخطوة.. كيفية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومى الوطنية للانتخابات
كتب – إبراهيم قاسم – أحمد عبد الهادى

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أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال الموقع الالكترونى الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، وذلك باستخدام الرقم القومى للناخب، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.
  
وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي، وأحقيته فى الإدلاء بصوته فى العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.
استعلم عن لجنتك
استعلم عن لجنتك
 
وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.
 
وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري فى إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد. 
 






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