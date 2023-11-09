طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف

كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، باستخدام الرقم القومى للناخب، وذلك من أجل التيسير على المواطنين، وتسهيل عملية التصويت.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

ويمكن للناخب الاستعلام على اللجنة الانتخابية التى سيتم الادلاء فيها بالصوت من خلال 5 وسائل يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وتتمثل فى:

1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة "elections.eg"

2- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt"

3- البريد الالكتروني "elections@nea.gov.eg"

4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141

5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151