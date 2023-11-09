اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 11:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف

الخميس، 09 نوفمبر 2023 10:44 ص
طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف مؤتمر الوطنية للانتخابات - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، باستخدام الرقم القومى للناخب، وذلك من أجل التيسير على المواطنين، وتسهيل عملية التصويت.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

ويمكن للناخب الاستعلام على اللجنة الانتخابية التى سيتم الادلاء فيها بالصوت من خلال 5 وسائل يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وتتمثل فى:

1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة "elections.eg"

2- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt"

3- البريد الالكتروني "elections@nea.gov.eg"

4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141

5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151

 

WhatsApp Image 2023-11-08 at 2.05.07 PM
طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية 

 







موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية في مصر

موعد الانتخابات الرئاسية مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

معرفه اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه بالرقم القومي

اليوم السابع

اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

موعد الانتخاابت الرئاسية مصر

معرفة اللجنة الانتخابية

مقر اللجنة الانتخابية

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

معرفة مقر اللجنة الانتخابية

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

الدعاية الانتخابية

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

مخالفات الدعاية الانتخابية

موعد انتخابات الرئاسة

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

اليوم السابع بلس

الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة