اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 07:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكرملين يدعو إلى "التحلى بالصبر" بشأن خوض بوتين الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024

الخميس، 07 ديسمبر 2023 06:49 م
الكرملين يدعو إلى "التحلى بالصبر" بشأن خوض بوتين الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 فلاديمير بوتين
أ ش أ

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 دعت الرئاسة الروسية "الكرملين" إلى "التحلى بالصبر" بشأن إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خوض الانتخابات الرئاسية الروسية 2024.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، فى تصريحات للصحفيين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس، إنه لم تصدر تصريحات من الرئيس الروسى بشأن نيته الترشح للرئاسة فى الانتخابات المقبلة حتى الآن، ومن المهم "التحلى بالصبر" فى هذا الصدد.


وأضاف: "تبنى مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان الروسي) خلال جلسة عامة اليوم الخميس قرارا لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية فى روسيا فى 17 مارس 2024، وسيدخل القرار حيز التنفيذ من لحظة نشره رسميا".







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