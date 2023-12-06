وزير التموين يوجه شركات بنجر السكر بزيادة الطاقة الإنتاجية

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية، وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلى شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم ب توريد السكر زنة 1 كيلو إلي المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيهاً للكيلو الواحد.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية و معاون الوزير، أنه تم الاتفاق مع شركات انتاج وتعبئة السكر، بدخول 4 شركات بنجر "الفيوم ـ الدلتا ـ النوبارية ـ الدقهلية" تابعة للوزارة تقوم بإمداد مباشر للسكر لتلك الشركات، موضحا ان كل شركة من تلك الاربعة ستقوم يوميًا بتوريد 2000 طن سكر يومي، بإجمالي 8 آلاف طن يومي لافتا إلى أن الكميات التي يتم توريدها إلي شركات انتاج وتعبئة السكر، يتم تعبئتها في اجولة 50 كيلوجرام، والتي ستقوم بدورها بتوريد تلك الكميات معبأة في أوزان 1 كيلو بسعر 27 جنيها إلي منافذ السلع والمعارض والمحال والسلاسل التجارية.

واوضح كمال، أن الشركات المنتجة للسكر من القصب تقوم بإنتاج من 900 ألف إلي مليون طن سنوياً، إضافة إلي 4 شركات سكر بنجر تنتج من 1.7 إلي 1.8 مليون طن سنوياً، بإجمالي 2.8 مليون طن حجم انتاج محلي بنسبة 90% اكتفاء ذاتي، بينما حجم الاستهلاك يصل إلي 3.2 مليون طن و أن سعر طن السكر عالميا ارتفع إلي 800 دولارا، وكانت التموين تشترك مع القطاع الخاص في استيراد الفجوة في حجم الاستهلاك والذي يصل إلي 400 ألف طن في السنة، ومع ارتفاع الاسعار اصبحت التموين هي المسئولة عن الاستيراد.

وأوضح أنه يتم حالياً زيادة معدل الضخ ليصل الي 2000 طن يومياً كحد أدني بالمنافذ لصالح شركات الجملة ( العامة و المصرية) و 3 آلاف منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب القطاع الخاص بواقع 1000 طن لكل منهم .