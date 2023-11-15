القابضة الغذائية: إنتاج 17 ألف طن شهريا وطرح المنتجات بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

أكد المهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طنطا للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين أن الشركة تضم 3 مصانع في طنطا والمحلة الكبرى و بنها، بالإضافة إلي 23 منفذ بيع مباشر تتضمن 5 منافذ لكل من القاهرة والاسكندرية و7 منافذ في طنطا و 6 آخرين مناصفة بين المحلة و بنها، كما يتم توفير منتجات الشركة لدي 1350 مجمع استهلاكي وجمعتي ووكلاء بمختلف المحافظات لافتا الى أن المواد الخام لإنتاج الزيوت والمنتجات الأخرى لا تنقطع مع توفير احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر، كما أنه يتم توفير مواد الخام بحد أدني 500 طن للمواد الخام الخاصة بإنتاج السلع الأخرى بخلاف الزيوت.

وأكد خطاب أن الشركة تعمل على تحقيق التوازن الكمي والسعري بالسوق المحلية من الزيوت، حيث يتم إنتاج عبوات زنة 800 مل بسعر 40 جنيها بدلا من 45 جنيها وبجودة عالية كما أن شركة طنطا للزيوت والصابون تنتج 10 منتجات بأنواع تتخطى 40 صنفا، حيث يتم إنتاج 17 ألف طن زيت شهريا مقسمة إلى 14 ألفا للمنظومة التموينية و3 آلاف السوق الحرة، و3000 طن مسلي نباتي سنويا، و2000 طن صابون غسيل لافتا الى انه سبق وتم التعاقد مؤخراً على كمية 63 ألف طن زيت خام لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لدي الشركة والذي يصل إلى نحو 6 أشهر، بخلاف الكميات المتعاقد عليها تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين

وأضاف خطاب أنه يتم سنويا إنتاج 1500 طن صابون تواليت، و 1000 طن منظفات منزلية سائلة، و40 طنا مستحضرات تجميل وشامبو، و1000 طن أحماض دهنية، و15 ألف طن من العلف الحيواني كما أنه يتم إنتاج 170 ألف كرتونة مياه طبيعية ماركة نقاء سنويا مقسمة الي 150 الف كرتونة زجاجات 660 مل و1.5 لتر، و20 ألف قارورة مياه بأحجام تتراوح من 7 إلى 19 لتر ، واستخلاص الزيوت من فول الصويا وبذرة القطن بطاقة 200 طن يوميا بمصنع طنطا و100 طن بمصنع بنها ، كما أن الشركة تقوم بطرح منتجاتها بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.