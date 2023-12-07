اليوم السابع
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أسباب الإصابة بـ "الشرخ الشرجى" وعلاجات طبيعية تساعد في تخفيف الألم

الخميس، 07 ديسمبر 2023 12:00 ص
أسباب الإصابة بـ "الشرخ الشرجى" وعلاجات طبيعية تساعد في تخفيف الألم شرب الماء ضرورة ـ أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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من المعروف أن الإصابة بالشق(الشرخ) الشرجي تكون نتيجة للتعرض للإمساك لفترة طويلة، وهناك العديد من العلاجات الطبية التي تساعد بشكل ملحوظ في تخفيف الألم الذي يشعر به المصاب، وفقا لموقع healthshots.
 
أشار التقرير، إلى أن الشق الشرجي يتسبب في تعرض المصاب للألم الشديد ونزيف أثناء عملية الإخراج،  وهو  يعني تمزقا صغيرا أو قطع في بطانة الشرج. وأوضح التقرير، أن أبرز أسباب الشق الشرجي تكون لدي الأشخاص الذين يعانون من الإمساك، ولكن الإمساك ليس السبب الوحيد فأيضا الإسهال قد يعرضك للشق الشرجي، لأنه قد يتسبب في تمزق بطانة القناة الشرجية. وأيضا الإصابة بالتهاب الأمعاء أو القولون،  قد يكون من أبرز الأسباب المؤدية للشق الشرجي.

وعن العلاجات المنزلية للشق الشرجي، فقدمها التقرير كالتالى:  


-اتباع نظام غذائي غني بالألياف

أدخل الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي، لأنها تساهم في تحسن صحة الجهاز الهضمي، وتقلل من الإصابة بالإسهال أو الإمساك. 

-تناول السوائل

تناول الكثير من الماء  لتجنب الإصابة بالإمساك، الذي يزداد فرص الإصابة به نتيجة للإصابة بالجفاف، ولذا تناول من2 إل 3 لتر ماء. 

- حمام ماء دافئ

الجلوس في الماء الدافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة لتخفيف الألم الناتج عن الشق الشرجي تعد من الحيل الجيدة . 

 







الشق الشرجي

علاج الشق الشرجي

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