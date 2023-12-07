أسباب الإصابة بـ "الشرخ الشرجى" وعلاجات طبيعية تساعد في تخفيف الألم

كتبت فاطمة ياسر

من المعروف أن الإصابة بالشق(الشرخ) الشرجي تكون نتيجة للتعرض للإمساك لفترة طويلة، وهناك العديد من العلاجات الطبية التي تساعد بشكل ملحوظ في تخفيف الألم الذي يشعر به المصاب، وفقا لموقع healthshots.

أشار التقرير، إلى أن الشق الشرجي يتسبب في تعرض المصاب للألم الشديد ونزيف أثناء عملية الإخراج، وهو يعني تمزقا صغيرا أو قطع في بطانة الشرج. وأوضح التقرير، أن أبرز أسباب الشق الشرجي تكون لدي الأشخاص الذين يعانون من الإمساك، ولكن الإمساك ليس السبب الوحيد فأيضا الإسهال قد يعرضك للشق الشرجي، لأنه قد يتسبب في تمزق بطانة القناة الشرجية. وأيضا الإصابة بالتهاب الأمعاء أو القولون، قد يكون من أبرز الأسباب المؤدية للشق الشرجي.