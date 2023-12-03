الإمساك .. استشارى يقدم روشتة علاجية للتخلص من الألم المزمن وطرق الوقاية

كتبت مروة محمود الياس

الإمساك المؤلم هو أحد الأعراض المرضية الأكثر شيوعاً وإزعاجاً وإيلاماً أيضاً، فالجسم له نظام إخراجى معين من خلاله يتخلص من فضلاته وسمومه، وعند حدوث الإمساك وصعوبة التبرز تظهر تلك المشكلات.

قال الدكتور ماهر الجارحى، استشارى الباطنة والصدر، ونائب رئيس مستشفى حميات إمبابه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الإمساك ، الذى يظهر فى البداية فى شكل أعراض بسيطة كصعوبة فى إخراج البراز، قد يصحبها آلام بالبطن وتقلصات وغازات، قد ينتهى خلال ساعات، وقد يستمر لأيام، وتختلف الأعراض والمدة من حالة لأخرى.

أسباب الإمساك

وأضاف الدكتور ماهر، أن للإمساك نوعين منهما المؤقت، والآخر المزمن، فالمؤقت هو عرض ليس مستمراً، قد تعانى منه خلال اليوم أو يومين وينتهى بانتهاء المسبب، ولكن الامساك المزمن يستمر لأيام طويلة قد تصل حد العشرة أيام، والمضاعفات فى تلك الحالة تكون خطيرة جدا تصل حد الإصابة بالشروخ الشرجية، والانسدادات المعوية.

وأبرز أسباب الإمساك - حسب الجارحى - عبارة عن عوامل وممارسات خاطئة من قبل المريض، أو بمسببات مرضية أو دوائية ومنها:

- أسباب تغذوية تتعلق بنوعية الطعام الذى يتناوله المريض، فالتركيز على المعجنات والأطعمة السريعة الخالية من الألياف والغنية بالسكريات والدقيق سبب فى المشكلة.

- قلة شرب المياه وإهمالها يتسبب فى قساوة البراز وصعوبة التبرز بشكل سليم.

- العصبية والتقلب المزاجى أحد أبرز الأسباب للإمساك لدى البعض، فقد تمنع من القدرة على التبرز.

- بعض الأدوية لأمراض عارضة قد تسبب الإمساك، وكذا مرضى السكر قد يعانون هذا العرض بسبب اضطرابات الهضم.

- إصابة الشخص بحالة من بطء فى حركة الأمعاء.

- الخمول وضعف الحركة والنشاط.

- إصابة أغلب المرضى الذين يلازمون الفراش بالإمساك نتيجة قلة الحركة.



نصائح للوقاية من الإمساك

يقدم الدكتور ماهر مرضى الإمساك عدة نصائح للوقاية منها:

- الرياضة اليومية أفضل وقاية من صعوبات التبرز والحركة والمشى المستمرين.

- شرب المياه والسوائل الكافية على الدوام.

- الاهتمام بإدخال الخضروات بكل أنواعها فى النظام الغذائى اليومى فى أغلب الوجبات، خاصة الجرجير والخس والخيار.

- اسأل طبيبك إذا كنت تتناول دواءً جديداً لأى مرض، قد يسبب لك الإمساك واسأله عن البديل.

- التخلص من الضغوط وعوامل التوتر وشرب المشروبات الدافئة التى تساعد على الاسترخاء كالينسون.

- تجنب الطعام الخبز الفينو، والمخبوزات بكافة أنواعها، والطعام السريع غير الغنى بالألياف.

- الاهتمام بالأطعمة التى تلين البراز وتسهل الهضم مثل الكوسة أحد أهم الخيارات التى تلين المعدة، والبعد عن "الترمس" على سبيل المثال.



علاج الإمساك

وأوضح الدكتور ماهر أهمية علاج حالات الإمساك من خلال زيارة الطبيب لبيان سبب الامساك بعد اتباع الإرشادات سالفة الذكر، وإذا استمر الإمساك لأيام عديدة دون جدوى، ويكون العلاج عن طريق الاهتمام بالأدوية المنظمة للهضم فى حالات كثيرة، وقد يلجأ الطبيب لوصف المليات أيضا ولكن تحت إشرافه ودون إسراف.