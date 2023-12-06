وكيل صحة المنوفية تتفقد تطوير قسم الحضانات بمستشفى زاوية الناعورة

المنوفية - محمد فتحى

أجرت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مفاجئة على مستشفى زاوية الناعورة، للوقوف على احتياجات المستشفى لاستكمال تجهيز القسم الجديد للحضانات، والمطلوب للبدء فى إجراءات التشغيل، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتطوير للعمل بالمستشفيات والوحدات بهدف تحسين الأداء بها والوقوف على ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة، مع التأكيد على الاهتمام بتحسين الأداء والاستغلال الأمثل للأجهزة الطبية، ومدى الانضباط الإدارى ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، حيث قامت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية بمتابعة التسجيل الطبي والانضباط الإداري، كما حرصت على استطلاع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، والتأكد من حصولهم على الخدمة الطبية.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على المتابعة الدورية والميدانية للتأكد من جودة الخدمة الطبية وصحة وسلامة المريض وتلافى أى سلبيات أو معوقات، وقد رافق الدكتورة رشا خضر، الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجي والطوارئ بالمديرية، والدكتور جمال رشاد مدير المستشفى.