أبناء المنوفية يتبرعون بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

المنوفية - محمود شاكر

تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، نظمت جمعية الأورمان بالمنوفية اليوم الأربعاء، حملة التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطينى الشقيق، وحرصا على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين.

وانطلقت الحملة صباح اليوم بشارع الاستاد بشبين الكوم عبر سيارات متنقلة بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، وشهدت نقاط التبرع بالدم بمحافظة المنوفية، إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى من الشباب وكبار السن والفتيات، وتستمر الحملة لمدة 3 أيام للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأكد محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، أن الحملة تأتى امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وأضاف فوزى، الجمعية لعبت دوراً ريادياً لدعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الاولى من العدوان على القطاع تواجدت وشاركت فى إرسال 108 شاحنة بالشراكة مع جمعيات التحالف الوطني، بالإضافة إلى المشاركة فى القافلة الثانية والثالثة عن طريق مد جسر برى متواصل من المساعدات وتكونت من مئات الشاحنات المحملة بألاف الكراتين من المواد الغذائية الشاملة والأدوية والمستلزمات الطبية والملابس الشتوية.