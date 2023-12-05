مياه الشرب بسوهاج تعقد اجتماعا لتوعية العاملين بضرورة المشاركة بانتخابات الرئاسة

عقد قطاع الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ب سوهاج ، اجتماعا موسعا مع العاملين بالقطاع والإدارات التابعة له، برئاسة المهندس محمد السيد أحمد رئيس قطاع الصرف الصحى، وذلك لحث جميع العاملين بالشركة بضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية فى الاستحقاق الدستورى لاختيار رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

ناقش الاجتماع أهمية المشاركه فى هذا الحدث الديمقراطى بما يعود ذلك على المجتمع بالعديد من المزايا المهمة لا سيما استكمال مسيرة الإنجازات التى تقودها الدولة واستمرار دفع عجلة الإنتاج فى شتى المجالات الحيوية.

كما حث رئيس قطاع الصرف الصحى جميع العاملين بتوعية زملائهم وأسرهم بضرورة المشاركة الإيجابية فى هذه الانتخابات، وأشار إلى أنه سيتم منح العاملين خطوط سير أيام الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.

وأكد أن الشركه لا تألوا جهدا فى المشاركة فى جميع المناسبات القومية والمحلية بما يصب فى مصلحة الوطن.