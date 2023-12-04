صحة سوهاج تناقش الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية تحت شعار "مصر أولا"

وأكد "أبو هاشم"، على ضرورة مشاركة جميع العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة خاصة وجميع أهالي المحافظة عامة في الإستحقاق الرئاسي القادم وذلك لإرسال رسالة للعالم أجمع أن مصر دولة ديمقراطية فاعلة وأن ابنائها قادرون على اختيار قائد لسفينة الوطن الغالي في المرحلة القادمة المليئة بالتحديات داخلياً وخارجياً واستمرارا للتنمية من أجل بناء الجمهورية الجديدة، مستشهدا بما يشهده القطاع الصحي الآن من بنيه تحتية وتجهيزات وتطوير لم يحدث من قبل، محدثاً الجميع ان ينظر إلى القطاع الصحي بالمحافظة منذ سنوات سابقة وما هو عليه الآن ليدرك حجم التطور الذي حدث حوله ويراه الجميع ، كما أكد أنه حان موعد رد الجميل لمصر وعلى الجميع التكاتف والمشاركة الإيجابية واستكمال حلم الجمهورية الجديدة.

كما أشار وكيل وزارة الصحة إلى أهمية المشاركة للعاملين بالقطاع الصحي ولجميع المواطنين في الإستحقاق الرئاسي الأسبوع المقبل باعتباره واجباً وطنياً وحق أصيل لكل فرد على أرض هذا الوطن، ووجه بتوفير كافة التسهيلات أمام العاملين بالقطاع الصحي بجميع ارجاء المحافظة للمشاركة الإيجابية، وذلك كواجب وطني وحق اصيل لهم، ووجه كافة مديري الإدارات الصحية بالتأكد من جاهزية كافة مقار اللجان الانتخابية في المنشآت الصحية التابعة للمديرية.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية، إلى أن جميع العاملين بالقطاع الصحي لديهم الوعي الكامل والإيمان الراسخ بأهمية المشاركة ورسالتهم نعم لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ومسيرة التنمية حث العاملين بالقطاع الصحي، ومواطني المحافظة على المشاركة الإيجابية، بالاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ويؤكد حان وقت رد الجميل لمصر.



إجتماع صحة سوهاج اليوم



الإجتماع عبر الفيديوكونفرانس



جانب من الحضور بإجتماع الصحة