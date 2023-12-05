موسكو: وصول 120 روسيًا بينهم 30 طفلاً تم إجلاؤهم من قطاع غزة

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن طائرة من طراز "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية أقلعت في رحلة خاصة من مطار القاهرة هبطت في مطار دوموديدوفو في العاصمة (موسكو) وعلى متنها 120 روسيا،تم إجلاؤهم أمس الأول الأحد عبر معبر رفح.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية رومان أوخوتينكو،إن"هناك نحو 30 طفلا بين المجموعة التي وصلت حديثا للبلاد، ويتم تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لهم، حيث نظم المقر العملياتي المشترك بين الإدارات العمل على نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة".

وأعلنت البعثة الروسية لدى السلطة الفلسطينية - في وقت سابق - أنه تم استئناف جهود إجلاء المواطنين الروس العالقين في قطاع غزة هم وعائلاتهم .

ومنذ بدء عملية الإجلاء، نظمت وزارة الطوارئ الروسية نحو 9 رحلات جوية خاصة لإعادة نحو 881 روسيا إلى البلاد.