اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البيت الأبيض:سنواصل الضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:29 ص
البيت الأبيض:سنواصل الضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة جيك سوليفان
أ ش أ

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قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، "إننا سنواصل الضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". 

وأضاف سوليفان - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "أن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل "تجنب مهاجمة المناطق التي حددتها على أنها مناطق محظور قصفها في قطاع غزة".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، قد ذكر أمس الأول الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع دائرة الاستهداف للمدنيين بعد انتهاء الهدنة، ولم يترك شبرا واحدا في قطاع غزة بلا قصف، وخلال الساعات الماضية ارتكب مجازر وحشية في داخل القطاع راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وأوضح القدرة، أن الاحتلال يريد تصفية الوجود الفلسطيني في قطاع غزة بأي شكل كان، حيث سقط 15 ألفا و500 شهيد وأكثر من 41 ألفاً و500 جريح، لكن اللافت أن 70% من هؤلاء الضحايا من الأطفال والنساء.
 

 







جيك سوليفان

البيت الابيض

غزة

مساعدات انسانية




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