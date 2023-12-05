مرصد الأزهر: تنظيم داعش تبنى 16 عملية إرهابية استهدفت المسيحيين والكنائس

كتب لؤى على

قال مرصد الازهر ان تنظيم داعش الإرهابي نفذ عددًا من العمليات الإرهابية على كنائس وقرى وتجمعات مسيحية كان آخرها استهداف التنظيم الإرهابي لقداس كاثوليكي جنوبي الفلبين، الأحد الموافق 3 ديسمبر، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة حوالي 50 آخرين، وفق ما نشرته السلطات الفلبينية.

وقد لاحظ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تزايد هذه الأعمال خلال الشهر الأخير بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد، لتصل إلى عدد (16) عملية، أدت إلى مقتل وإصابة (30) شخصًا، في (8) قرى، وتدمير (46) منزلًا، و(3) كنائس، حسبما نشره التنظيم الإرهابي عبر منصاته، وتأتي أغلب تلك العمليات الإرهابية وسط وغرب أفريقيا.

ومرصد الأزهر إذ يستنكر تلك الأحداث ويدينها بأشد عبارات الإدانة ويتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، يؤكد أن تلك العمليات تخالف صحيح الإسلام ولا تدل إلا على بعد هؤلاء عن منهج الإسلام الحنيف وضربهم بنصوص الشريعة التي تحث على التسامح والعيش المشترك عرض الحائط، كما يدعو المرصد كافة دول العالم بضرورة أخذ الحيطة والحذر -لاسيما خلال احتفالات أعياد الميلاد- من استهداف التنظيمات المتطرفة للقرى النائية والتجمعات المسيحية.