محافظ كفر الشيخ يبحث مع مفوضية الاتحاد الأوروبى تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، اليوم الثلاثاء، مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي، أعمال مشروع خدمات الصرف الصحي بمراكز "دسوق_الرياض_مطوبس"، والممول من بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك إعادة التعمير الأوروبي، والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء حسن عبدالغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، و"أحمد عيسي"، رئيس مركز ومدينة الرياض، ووفد مفوضية الاتحاد الأوروبي، برئاسة "روبينا ديفريكيان"، والمهندس محمد هشام، رئيس وحدة متابعة اعمال المشروع، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ 27 قرية الجارى العمل بها بمراكز "دسوق_الرياض_مطوبس" والممولة من شركاء التنمية" بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك إعادة التعمير الأوروبي، والاتحاد الأوروبي"، باستثمارات بلغت 164 مليون يورو متضمنة 22 قرية تم الانتهاء منها وتشغيل خدمات مشروعات الصرف الصحي بها.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مشروعات الصرف الصحي من أهم المشروعات الخدمية والبنية الأساسية التي تقوم بتنفيذها الدولة على أرض محافظة كفرالشيخ، لتحسين الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية لهذه الخدمة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.