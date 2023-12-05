محافظ كفر الشيخ يشيد بالإقبال على حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظم حملة تبرع بالدم بمدينة كفرالشيخ، بالتنسيق مع محافظة كفرالشيخ، لدعم أشقائنا الفلسطينيين، جراء الأحداث الراهنة، فيما شهدت الحملة إقبالاً كثيفاً من أبناء محافظة كفرالشيخ وخاصة طلاب وطالبات جامعة كفرالشيخ للتضامن مع أهالينا في فلسطين

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بالمتبرعين من الفتيات والشباب، وطلاب جامعة كفر الشيخ، موجها الشكر لكل من شارك وتبرع في هذه الحملة التي شهدتها، 11 محافظة، من بينها محافظة كفر الشيخ، والتي تستمر 3 أيام في بقية المحافظات.