أستاذ اقتصاد سياسى بتجارة قناة السويس: المشاركة السياسية تتويج للحق والواجب معا

الإسماعيلية: السيد فلاح - محمد الأحمدى

قال الدكتور أحمد جمال خطاب، أستاذ الاقتصاد السياسى بكلية التجارة جامعة قناة السويس، إن المشاركة السياسية تبدأ بمرحلة أولى وهى الاهتمام السياسى ثم مرحلة المعرفة ثم مرحلة التصويت والتأثير المباشر فى القرار السياسى ثم المرحلة الرابعة وهى المطالب السياسية المشروعة، موضحا أن المشاركة السياسية تتويج لفكرة الحق والواجب فى أن واحد.

وأضاف خلال كلمته ب مؤتمر الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية عن المشاركة واجب وطنى أن مصر على مدار السنوات الماضية مرت بالعديد من التحديات والصعوبات ولكنها تسير وفقا لرؤى ثابتة وهى رؤية مصر 2030 على المستوى الدولى، فقد سعت الدولة من أجل إعادة بناء الدولة المصرية فقد رسمت مسار للتنمية المستدامة يتمثل فى بناء الإنسان مع بناء الأوطان.

ونظمت الكنائس الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية ندوة تحت عنوان المشاركة واجب وطني معا لمستقبل أفضل وذلك بالكنيسة الإنجيلية بشارع محمد على بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، وتامر شمس الدين، رئيس الإدارة المركزية لمركز الإعلام بمنطقة القناة وسيناء ومدحت الحوفي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بالإسماعيلية ووفد من بيت العائلة بمحافظة الاسماعيلية وممثلي عن الأوقاف والكنيسة.