مدير الوعظ بالإسماعيلية: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تعبير عن حبنا لمصر

الإسماعيلية: السيد فلاح - محمد الأحمدى

قال الشيخ أشرف السعيد، مدير الوعظ والإرشاد فى الإسماعيلية، إن المشاركة فى الانتخابات تعبير عن الحب لبلادنا وتعبير للرئيس عن حبنا له فالوطن أمانة.

وأضاف الشيخ أشرف السعيد خلال مؤتمر الكنيسة الإنجيلية عن المشاركة واجب وطنى أن ما يحاق بالدولة المصرية أصبح واقع وعلينا الاستعداد للانتخابات الرئاسية كجنود تقع عليهم المسؤلية والحفاظ على ما شهدناه جميعا فى عهد الرئيس السيسى

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية تعكس مدى وعينا فالشعب المصرى قادر على الاختيار فالرئيس السيسى احتوى جميع طوائف الشعب واتفقت مصر على حبه فمصر بلد الأمن والأمان للعالم كله.

ونظمت الكنائس الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية ندوة تحت عنوان المشاركة واجب وطني معا لمستقبل أفضل وذلك بالكنيسة الإنجيلية بشارع محمد على بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، وتامر شمس الدين، رئيس الإدارة المركزية لمركز الإعلام بمنطقة القناة وسيناء ومدحت الحوفي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بالإسماعيلية ووفد من بيت العائلة بمحافظة الاسماعيلية وممثلي عن الأوقاف والكنيسة.