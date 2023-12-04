محافظ الإسماعيلية يجتمع بأعضاء اللجنة التنظيمية لمبادرة "ازرع"

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وكيل وزارة الزراعة، نقيب فلاحين الإسماعيلية، ممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ممثلي مبادرة ازرع، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات السلامة العامة المتطورة، وعدد من مزارعي الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية تحديد احتياجات مزارعي الإسماعيلية للعام القادم، والاستعانة بمتخصصين في التربة، وإعطاء كافة الصلاحيات والإمكانيات لمديرية الزراعة التي تساعد الفلاح، مشددًا على ضرورة تنظيم مدارس حقلية إرشادية، تساعد المزارع على توفير جميع الاحتياجات وتقدم له المساعدة، مع الاهتمام بالإرشاد الزراعي لما له من خبرات هامة تساعد الفلاحين.

وأضاف بشارة، "لابد من الاهتمام بالتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للحاصلات الزراعية، من خلال عمليات التجفيف والتبريد وتصدير تلك المنتجات بعد التصنيع، مما يعود بالنفع على مزارعي الإسماعيلية"، موجهًا الدعوة لرجال الأعمال الوطنيين للاستثمار في قطاع التصنيع الزراعي، حيث تتميز محافظة الإسماعيلية بمحاصيل زراعية متفردة في جودتها، مثل المانجو، الفراولة، البرتقال الصيفي، الفول السوداني، السمسم، والفاصوليا.

ومن جانبهم، وجَّه أعضاء اللجنة الشكر لمحافظ الإسماعيلية، لدعمه المبادرة والاهتمام بصغار المزارعين داخل المحافظة، مؤكدين على دراسة كافة احتياجات مزارعي الإسماعيلية من خلال اللقاء بهم فى أماكنهم والتعرف على كافة احتياجاتهم وتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق أهداف المبادرة.