محافظ الإسماعيلية يزور شركة القناة لتوزيع الكهرباء

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

قام اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم، بزيارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الشركة، ومدير مديرية الطرق والنقل، استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، ورئيس حي ثالث الإسماعيلية.

وخلال الزيارة تفقد محافظ الإسماعيلية مركز معلومات شركة القناة لتوزيع الكهرباء، واستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركز والخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

كما تفقد "بشارة" والوفد المرافق له، أعمال إنشاء مركز خدمة المستثمرين، والذي يتيح كافة الخدمات للمستثمرين وذوي الهمم، من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وخلال الزيارة، تم عرض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء والجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية.