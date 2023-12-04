السجن 3 سنوات لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، مساء اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ت.ح.ا "عامل و"ا.ن.ج" بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بسرقة المجنى عليه "أ.ع" طالب بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاه، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز قام المتهمين بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزتهما، واستوليا منه على متعلقاته الشخصية وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.