السجن المؤبد لمتهم بقتل شخص خلال مشاجرة في سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ع.ع" 22 سنة عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.م.ا" بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بين عائلة المتهم والمجنى عليها بالأسلحة النارية مما أسفر عن مصرعه في الحال ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.