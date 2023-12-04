اليوم السابع
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التموين: ضخ 50 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 05:09 م
التموين: ضخ 50 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو السكر - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، زيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر، والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو.
 
وأوضح وزير التموين أنه يتم تكثيف الحملات الرقابة على كافة الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.
 
من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين حيث تم  ضخ نحو 50 ألف طن سكر حر على مستوى الجمهورية، وأن نصيب محافظات القاهرة الكبري من تلك الكميات يصل إلى 400 طن يوميا، وذلك في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية و شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة. 
 
من جهتها قالت أمل دوابة العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال جولة تفقدية على منفذ احمد عرابي التابع للشركة أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع في إطار مبادرة تخفيض الاسعار والتي تصل إلي 48 صنفا، مؤكدا أن السكر متوافر في جميع الفروع التابعة.
 
واضافت، أنه يتم يوميا ضخ 400 طن في 304 فروع استهلاكية تابعة للشركة في القاهرة والجيزة، مشيرة إلي أن نصيب كل فرع استهلاكي من 1.5 إلى 4 أطنان يومياً حسب احتياجات كل فرع.
 
واكدت "دوابة " عدم وجود أية أزمات في توفير السكر ، مطالبة المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط دون التكالب علي الشراء، مشيرة إلى أن مواعيد العمل بكافة الفروع الاستهلاكية من 9 صباحاً الي 9 مساءا ولا توجد أي اجازات للعاملين بالشركة.
 
 
 






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