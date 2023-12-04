اليوم السابع
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الإثنين، 04 ديسمبر 2023 02:09 م
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توافد المواطنين على منافذ التموين لشراء السلع الغذائية بتخفيضات 25%

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 01:00 م
توافد المواطنين على منافذ التموين لشراء السلع الغذائية بتخفيضات 25% وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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تستقبل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25% ،كما تصرف المنافذ السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري ،حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.
 
وتصرف وزارة التموين والتجارة السكر لأصحاب البطاقات بسعر 12.6 جنيه والأرز بسعر 12.6 جنيه وزيت الطعام بسعر 30 جنيها ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية، أيضا اتاحة السكر الحر بالمنافذ بسعر 27 جنيه للكيلو ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث تمد  الوزارة شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالسلع الغذائية لتوزيعها على كافة الفروع بالمحافظات المختلفة.
 
 






وزارة التموين

منافذ المجمعات الاستهلاكية

السلع الغذائية بمنافذ التموين

سعر السكر

سعر السكر بمنافذ التموين

السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



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