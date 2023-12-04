إزاى تمنع زيادة الوزن لو بتاخد أدوية الاكتئاب؟

كتبت فاطمة خليل

أدوية الاكتئاب قد تسبب زيادة الوزن، كأحد الآثار الجانبية لتناولها لفترة من الوقت، وعلى الرغم من ذلك هناك عدد من النصائح يمكنك اتباعها لمنع زيادة الوزن الناتجة عن تناول أدوية الاكتئاب، بحسب موقع "health".

وتعد أدوية الاكتئاب ومنها مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) الأكثر شيوعًا لعلاج الاكتئاب المتوسط إلى الشديد وهي آمنة بشكل عام.

وتزيد مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية من توافر السيروتونين في دماغك، وهو ناقل عصبي يحمل الرسائل بين الخلايا العصبية في دماغك.

أسباب زيادة الوزن التي تسببها أدوية الاكتئاب ليست مفهومة بشكل واضح، على الرغم من وجود بعض الأدلة على أنها قد تحفز الشهية، كما أن بعض الأدوية تسبب الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

قد لا يكون زيادة الوزن دائمًا بسبب أدوية الاكتئاب، حيث يمكن أن يكون أحد أعراض الاكتئاب هو انخفاض الشهية وما ينتج عنه من فقدان الوزن. وبمجرد علاج الاكتئاب، تعود الشهية إلى وضعها الطبيعي ويمكن أن يعود الوزن إلى ما كان عليه.

قد يعزو بعض الأشخاص بشكل غير دقيق زيادة الوزن هذه إلى الدواء بدلاً من حقيقة أن اكتئابهم يختفي.

كيف تفقد الوزن بعد مضادات الاكتئاب؟

إذا زاد وزنك بعد تناول مضادات الاكتئاب، فمن المهم جدًا ألا تتوقف عن العلاج قد يكون من الخطير التوقف فجأة عن تناول الدواء بدلاً من ذلك، فكر في أحد الخيارات التالية:

1. تغيير الدواء

لا ترتبط بعض مضادات الاكتئاب بزيادة الوزن. من الممكن أن يصف لك طبيبك بديلاً، إذا كان ذلك مناسبًا، إذا كان زيادة وزنك يزعجك حقًا، تحدث مع طبيبك حول تجربة دواء مختلف.

2. انظر إلى نمط حياتك

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على استخدام أدوية الاكتئاب وزيادة الوزن أن زيادة الوزن كانت أكثر احتمالية لدى الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنى بالسعرات الحرارية والوجبات السريعة، وكانوا قليلي الحركة والمدخنين، إن إجراء بعض التغييرات على نمط حياتك قد يحد من زيادة الوزن الناجمة عن مضادات الاكتئاب.

إن التحول إلى نظام غذائي متوسطي - نظام يتضمن الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والأسماك - قد يمنع زيادة الوزن الناجمة عن مضادات الاكتئاب، بل يساعد أيضًا في علاج أعراض الاكتئاب.

3. كن نشيطًا

قد يكون لبدء ممارسة التمارين الرياضية فائدة مزدوجة: ليس فقط قد يساعدك على التخلص من أي وزن زائد، ولكنه قد يساعد أيضًا في التحكم في اكتئابك.

توصي الكلية الأمريكية للطب الرياضي بممارسة النشاط البدني لمدة 225-420 دقيقة أسبوعيًا لتحقيق خسارة كبيرة في الوزن و150-250 دقيقة أسبوعيًا لمنع زيادة الوزن، تحقيق أهداف التمرين هذه أثناء تناولك للأدوية المضادة للاكتئاب قد يساعد في إبطال الآثار الجانبية لزيادة الوزن بسبب الدواء.

ممارسة الرياضة لا تفيد الجسم فحسب، بل تفيد العقل أيضًا. وجدت دراسة جديدو أن التمارين الرياضية تعادل الأدوية المضادة للاكتئاب كعلاج أولي للاكتئاب الخفيف إلى المتوسط. وقد ثبت أيضًا أنه يحسن أعراض الاكتئاب عند استخدامه مع الأدوية المضادة للاكتئاب.

4. احصل على نوم جيد

تم ربط اضطراب النوم المزمن بزيادة الوزن والسمنة

والتركيز على الحصول على ثماني ساعات من النوم الجيد كل ليلة سيساعد على ضمان عدم زيادة الوزن.

نظرًا لأن اضطراب النوم مرتبط بالاكتئاب فإن الحصول على نوم جيد ليلاً لن يساعدك فقط في التحكم في الوزن ولكن أيضًا في التحكم في اكتئابك.