7 طرق صحية لزيادة الوزن دون إضافة بوصات إلى محيط خصرك

كتبت إيناس البنا

في حين يبحث الكثير عن طرق فقدان الوزن لتنحيف وتجميل القوام للجسم، إلا أن بعض الأشخاص قد يتطلعون إلى زيادة الوزن بطريقة صحية ومنضبطة، ولكن يكون خوفهم من تراكم هذه الزيادة في البطن.

وفقًا لموقع "onlymyhealth"، فإن دهون البطن غير المرغوب فيها يمكن أن يكون مصدر قلق، لذا كيف يمكنك التأكد من حصولك على كمية صحية من الوزن دون إضافة أي كيلوجرامات إضافية إلى بطنك.

فيما يلي بعض النصائح الفعالة لأولئك الذين يتطلعون إلى زيادة الوزن دون المساس بمحيط البطن.

تناول السعرات الحرارية الغنية بالمغذيات

ركز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، اختر البروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات، يساعدك هذا الأسلوب على اكتساب الوزن في شكل عضلات بدلاً من ترسب الدهون.

تدريب القوة المنتظم

دمج تدريب القوة في روتينك الرياضى، لا يساعد فقط في بناء كتلة العضلات ولكنه يضمن أيضًا توزيع الوزن بالتساوي في جميع أنحاء الجسم، وهناك أشكال عديدة منها.

تناول وجبات متوازنة وخفيفة

بدلاً من الإكثار من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية أو الوجبات السريعة، تناول وجبات متوازنة ووجبات خفيفة طوال اليوم، من خلال مزج الكربوهيدرات والبروتينات والدهون لتوفير الطاقة المستدامة ودعم نمو العضلات.

تناول وجبات متكررة وصغيرة

قسم السعرات الحرارية اليومية التي تتناولها إلى وجبات أصغر ومتكررة، لا يساعد هذا النهج على تحسين عملية الهضم فحسب، بل يساعد أيضًا في منع الإفراط في تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى زيادة الدهون غير المرغوب فيها.

حافظ على رطوبتك

الترطيب المناسب ضروري في أي رحلة للياقة البدنية، فهو يدعم الهضم وامتصاص العناصر الغذائية والصحة العامة، يمكن أن يساعدك شرب الماء قبل الوجبات أيضًا على استهلاك المزيد من السعرات الحرارية أثناء جلسات تناول الطعام.

تناول الدهون الصحية

تناول الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون، لا تساهم هذا النوع من الدهون في زيادة الوزن فحسب، بل لها أيضًا العديد من الفوائد الصحية، حيث تدعم جسمك بطرق مختلفة.

تجنب السعرات الحرارية الفارغة

في حين أنه من المهم زيادة تناول السعرات الحرارية، تجنب الاعتماد على الأطعمة السكرية أو عالية المعالجة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الدهون بشكل غير صحي ويضر بشكل عام بصحتك العامة.