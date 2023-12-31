عدد المهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة في ديسمبر يسجل رقما قياسيا

سجل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا الحدود الأمريكية من المكسيك في ديسمبر 2023 رقما قياسيا منذ عام 2000.

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن "حرس الحدود أحصى أكثر من 225 ألف مهاجر على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك هذا الشهر، وهي أعلى بيانات شهرية منذ عام 2000".

ووفقا للشبكة، تجاوز التدفق اليومي للمهاجرين غير الشرعيين هذا الشهر 10 آلاف شخص.

وفي وقت سابق، ذكرت الشبكة أنه أصبح من الأسهل على الإرهابيين دخول الولايات المتحدة بسبب الوضع على الحدود الجنوبية مع المكسيك.