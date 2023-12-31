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الحكومة: الأحد 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأحد، 31 ديسمبر 2023 05:50 م
الحكومة: الأحد 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
 






اجازة عيد الميلاد

رئيس الوزراء

موعد اجازة عيد الميلاد



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