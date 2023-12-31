الحكومة: الأحد 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
الحكومة: الأحد 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيدالأحد، 31 ديسمبر 2023 05:50 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت ــ هند مختار
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