نقيب الفلاحين: إنتاج 7.5 مليون طن بطاطس سنويا

كتبت ـ أسماء نصار

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس يرجع لاستغلال بعض التجار لقلة المعروض من التقاوي المستوردة حتي الآن، والتي لم تتعدي الـ100 ألف طن مع زيادة الطلب علي شراء التقاوي، حيث نحتاج لنحو 140 ألف طن من تقاوي البطاطس لزراعة العروة الصيفية، والتي تمثل 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر، والتي تزرع من منتصف شهر ديسمبر وحتي منتصف شهر فبراير، ويستخدم إنتاجها للاستخدام المحلي وكتقاوي للعروة النيلي والشتوي ويصدر جزء من إنتاجها للخارج.

وأوضح أبو صدام، أن مصر تزرع ما يقارب 600 ألف فدان من البطاطس في ثلاث عروات، هى العروة الصيفية والشتوية والنيلية، وينتج نحو 7.5 مليون طن كل عام، صدر منها الموسم الماضي أكثر من مليون طن لتحتل البطاطس المركز الأول بين كل الخضراوات في التصدير.

وأكد على الأهميه الكبيرة للبطاطس في الاستخدام المحلي كأحد أهم الخضراوات علي مائدة المصريين طوال العام، لذلك لا بد من الاهتمام بتوفير تقاوي البطاطس بأسعار معقولة والاتجاه بجدية لتوفير تقاوي محلية للبطاطس لتفادي أى أخطار قد تواجهنا في المستقبل.