اليوم السابع
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ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وتحرير محاضر عدم إعلان أسعار بمركز طنطا

السبت، 30 ديسمبر 2023 11:26 م
ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وتحرير محاضر عدم إعلان أسعار بمركز طنطا جانب من المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية بمركز طنطا  لتشديد الرقابة على المحلات العامة والأنشطة المختلفة، ضمت أحمد عبد اللطيف ورد ومحمد مصطفى المفتشين بإدارة الرقابة بالمديرية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 170عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وضبط 500 كيلو أرز غير مدون عليه سعر بيع المستهلك، تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات.
 
كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان أسعار، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.






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