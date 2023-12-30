ضبط أسمدة وملح طعام فى حملة تموينية بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية ، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية بمركز المحلة لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري وجشع التجار.

ضمت الحملة طارق عبد الرحمن شعيب وخالد ذكي المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وحازم طه مدير مكتب تموين مركز المحلة.

وأسفرت الحملة عن ضبط واحد طن مخلل بدون بيانات مشتبه في صلاحيته و2 طن ملح طعام خشن مشتبة في صلاحيته ومجهول المصدر لدي مصنع مخلل بمركز المحلة.

كما تم ضبط عدد 3 طن اسمده زراعية مجهولة المصدر و مشتبة في صلاحيتها للاستهلاك لدي مخزن أعلاف حيوانيه بمركز المحلة

وضبط 2 طن ملح طعام مشتبة في صلاحيتة و مجهول المصدر لدي مصنع رنجة بمركز المحلة

تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات