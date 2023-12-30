"شينى": الانتهاء من عمرة مكابس لمصنع الشركة..وبدء تشغيلها منذ أكتوبر

كتب هانى الحوتى

قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني ، إنه تم الانتهاء من عمرة عدد 2 مكبس بمصانع الشركة، وبدأ تشغليهم خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما استمر توقف أصول مصنع السيراميك العاطلة وغير المستغلة لحين الانتهاء من العمرات الخاصة بها.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة القوائم المالية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني في 30 سبتمبر عام 2023، وتضمن ملاحظة بتضمن الأصول الثابتة للشركة أصول معطلة وغير مستغلة تكلفتها 55.5 مليون جنيه، وصافي قيمتها الدفترية نحو 16.8 مليون جنيه تتمثل في أفران ومكابس وطواحين وماكينات صب وخطوط إنتاج.

أضافت الشركة، أنه سيتم دراسة موقف الأصول غير المتداولة والمعدة للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، واتخاذ اللازم في ضوء الدراسة، وتطبيقًا لأحكام المعيار المحاسبي.

يأتي ذلك ردًا على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات، بموافاته بأسباب احتفاظ شركة شيني بأصول غير متداولة ومعدة للبيع بنحو 2.7 مليون جنيه منذ 3 أعوام بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري والأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة رقم (32) فقرة (6،7،8،9).

ذكرت شركة شيني، أنه جاري العمل على تصريف المخزون من الإنتاج التام بقيمة 72.3 مليون جنيه في 30 سبتمبر عام 2023، وخامات ومواد وقطع غيار بقيمة 25.6 مليون جنيه، تنفيذًا لتوصيات الجمعية العامة، وذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بتضمن رصيد المخزون خامات وقطع غيار ومخزون راكد منذ 30 يونيو عام 2021، ومخزون إنتاج تام منذ 1 يوليو عام 2022.

أشارت شركة شيني، إلى أنه سيتم العمل على تنشيط المبيعات لتعويض تحقيق الشركة خسائر بلغت 20.4 مليون جنيه في 30 سبتمبر عام 2023، وذلك نتيجة عدم التحقيق الشركة أية أرباح من أنشطة التشغيل سواء صحي أو بورسلين أو سيراميك وكذا معارض البيع حققت خسائر ما عدا معرضي أسوان والغردقة.

أوضحت شركة شيني، أنه سيتم السداد في ضوء توافر السيولة اللازمة للشركة، وذلك في ضوء عدم قيام الشركة بسداد ضريبة كسب العمل بنحو مبلغ 942 ألف جنيه مستحقة منذ ديسمبر عام 2018 وحتى نوفمبر 2019، وكذلك نحو 50 ألف جنيه فروق عن العام السابق، كما لم تقم الشركة بسداد مبلغ 2.7 مليون جنيه قيمة المساهمة التكافلية عن الأعوام من 2019 وحتى تاريخه بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.