شركة شينى تكشف عن خطة استغلال أصول مصنع السيراميك لزيادة الإيرادات

كتب هانى الحوتى

كشفت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني ، عن خطتها لاستغلال الأصول، عبر إعادة تشغيل أصول مصنع السيراميك، المتوقفة لحين عمل العمرات الخاصة بهم، وستصل قطع الغيار الخاصة بالعمرة خلال أيام، وسيتم التشغيل فور انتهاء أعمال العمرة، وبالنسبة لماكينة صب الصحي "دورست" سيتم طرحها للبيع في أقرب مزاد؛ لأن مصنع الصحي مستأجر، على أن يتم البيع مع تجميع عدد من اللوطات لعمل المزاد للتكلفة.

جاء ذلك ردًا على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ، لمراجعة القوائم المالية لشركة شيني عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو لعام 2023، والذي تضمن توصية بضرورة العمل على سرعة الاستفادة من الطاقة العاطلة والمتوقفة للشركة من الأصول الثابتة (آلات ومعدات) بقيمة 24.02 مليون جنيه (صافي القيمة الدفترية 6.713 مليون جنيه) متمثلة في أفران ومكابس وطواحين، هذا بخلاف ماكينة صب الصحي (دروست) البالغ تكلفتها 4.627 مليون جنيه.

أضافت شركة (شيني)، أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة، وذلك ردًا على تقرير الجهاز، والذي أوصى بضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، وذلك بعدما تضمن أن الأصول المستخدمة، والتي تم إهلاكها بالكامل في 30 يونيو لعام 2023 بلغت 67.3 مليون جنيه، ولم يتم إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة بالمخالفة لنص الفقرة (51) من معيار المحاسبة المصري.

أشارت شركة شيني، إلى أنه تم إيقاف المرحلة الرابعة لشبكة الحريق لعدم توافر السيولة المالية، وذلك لتضمن التكوين الاستثماري مبلغ 5.33 مليون جنيه تمثل قيمة شبكة الحماية المدنية، والتي تبين الانتهاء من المراحل الثلاثة الأولى، وعمل محضر استلام ابتدائي في 11 يوليو عام 2021 بتوريد وتركيب طلمبات الحريق وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من المرحلة الرابعة، وتبين رفع الشركة مبلغ 630 ألف جنيه على الأصول قيمة استشارات فرج عصفور ومستخلص علي بكري.

ولفت شركة شيني، إلى أنها تعمل جاهدة على التصرف في مخزون أصناف راكدة وبطيئة الحركة منذ سنوات سابقة بلغت 8.155 مليون جنيه ما بين (2.849 مليون جنيه مخزون سلعي، و3.053 مليون جنيه إنتاج غير تام، و2.253 مليون جنيه إنتاج تام)، تنفيذًا لتوصيات الجمعية العمومية.

وذكرت الشركة، أنه يتم التصرف في مخزون الإنتاج التام لمصنع البورسلين يتضمن كمية قدرها 743.4 ألف طن مقيمة بسعر البيع بنحو 11.2 مليون جنيه معظمها منتج من سنوات سابقة تحت مسمى الفرز ثاث "معيب" بنسبة 76% من كمية المخزون المصنع مما يشير إلى صعوبة لتصريف هذا المنتج المتراكم من سنوات سابقة، وتمثل إنتاجه خلال العام 22% من الإنتاج التام للمصنع.