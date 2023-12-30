النيابة تأمر بتشكيل لجنة هندسية لإعداد تقرير في واقعة انهيار عقارين بروض الفرج

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بسرعة بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة، وذلك لمعاينة وإعداد تقرير هندسي مفصل عن سبب انهيار عقاريين ملاصقين لبعضهما بمنطقة روض الفرج، وإرسال تقرير من الحى التابع له العقارين لمعرفة عما إذا كان صادر لهما قرارات تنكيس أو إزالة من قبل.

كانت النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة انهيار عقارين بمنطقة روض الفرج دون وقوع خسائر في الأرواح، وتبين من خلال المعاينة الأولية انهيار عقاريين مكونان من خمسة طوابق، ولم يسفر الانهيار عن وقوع خسائر في الأرواح أو وفيات.

وتوالت النيابة التحقيقات في الواقعة بسماع شهود العيان، وسؤال المصابين وجيران العقارين للوقوف على كواليس الواقعة وكشف تفاصيلها.