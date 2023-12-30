الإسكان تقرر طرح حق امتياز إعلانات الطرق بالقاهرة الجديدة إلكترونيا

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه سيتم فتح باب التقديم إلكترونيا خلال الفترة من 15 : 31 يناير المقبل، للحصول على تراخيص حق الاستغلال الإعلاني لأنواع الإعلانات المختلفة (يوني بول ثابت - يوني بول Fpole - Fpole screen - screen - فوانيس - لابات - 3*4 - 2*3 - مرايات الكباري)، بمناطق حيوية بمدينة القاهرة الجديدة، ويتم التقديم من خلال الرابط الإلكتروني "https://nuca-services.gov.eg/#/misc/advertising".

وأوضح الدكتور وليد عباس، أنه وللمرة الأولى يتم فتح باب التقديم الإلكتروني للحصول على تراخيص حق الاستغلال الإعلاني، وذلك بالتنسيق بين قطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة، ممثلاً فى وحدة تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، وقطاع التخطيط والمشروعات، ممثلاً في وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي، وتم البدء بتطبيق التقديم الإلكتروني بمدينة القاهرة الجديدة، وسيتم تعميمه على باقى المدن الجديدة تباعاً، وذلك تماشيا مع جهود الدولة المصرية للتحول الرقمى.

وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه يتم التقديم طبقاً للخطوات التالية، الاطلاع على الخريطة المتواجدة على الموقع الإلكتروني والتي تحتوي على تفاصيل أنواع الإعلانات المختلفة ومقاساتها داخل القطاعات المقسمة بالمحاور الرئيسية المطروحة، ويتم تحميل الكتيب الإرشادي متضمنا أهم الاشتراطات الواجب توافرها للحصول على ترخيص حق الاستغلال الإعلانى للمواقع الإعلانية المطروحة، وكذا تحميل كراسة الشروط بعد دفع ثمنها إلكترونيا بالموقع المخصص لذلك، بعدها يتم اختيار أحد القطاعات أو أكثر من قطاع حسب رغبة المتقدم، ويتم طباعة النماذج المرفقة بالموقع واستيفائها وإعادة تحميلها مع كامل المستندات على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك خلال الفترة المعلن عنها، ولا يتم قبول أي طلبات يدويا أو خارج الفترة المحددة، ويتم الالتزام بالنماذج التصميمة الموحدة لكل نوع إعلان ومقاساته طبقا لما هو متوافر في كراسة الشروط.

وأشار عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أن المناطق المتاحة للإعلان، تشمل، محور التسعين الشمالي مقسم إلى 15 قطاعا يحتوي كل منها على عدد من الإعلانات المختلفة، ومحور مصطفى كامل، مقسم إلى 4 قطاعات، ومحور السادات مقسم إلى 7 قطاعات، ومحور محمد نجيب مقسم إلى 4 قطاعات، ومرايات كوبري محمد نجيب وعددها 4، ومرايات كوبري السادات وعددها 2، وسيتم دراسة الطلبات المقدمة من اللجنة المختصة بجهاز المدينة، وإخطار المتقدمين خلال المدة المحددة قانونا، وفي حين تقدم أكثر من طلب على أحد القطاعات والتساوى بينهم فنيا واستيفاء جميع البيانات المطلوبة، سيتم إجراء المزايدة العلنية على مقابل استغلال مواقع الإعلانات واللافتات بالقطاعات المختلفة طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات، التي سيتم إتاحتها خلال فترة التقديم.