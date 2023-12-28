اليوم السابع
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حتى 20 مارس المقبل..

"الإسكان" تفتح باب توفيق أوضاع المتعاملين مع شركة 6 أكتوبر الزراعية بالوادي الأخضر

الخميس، 28 ديسمبر 2023 11:28 ص
"الإسكان" تفتح باب توفيق أوضاع المتعاملين مع شركة 6 أكتوبر الزراعية بالوادي الأخضر وزارة الإسكان -أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن فتح باب التقدم للمتعاملين مع شركة 6 أكتوبر الزراعية بوابة 7 في منطقة الوادي الأخضر بالمدينة، لتوفيق أوضاعهم، وذلك حتى تاريخ 20/3/2024، وذلك بناء على قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023.
 
وأوضح الجهاز أنه يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية بمقر جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة، وطبقاً للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 بتاريخ 13/11/2022.






وزاره الإسكان

المدن الجديده

اراضى الإسكان

توفيق الأوضاع




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