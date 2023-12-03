مستقبل وطن بدمياط ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بدمياط مؤتمرا جماهيريا حاشدا في مركز الزرقا لدعم وتايد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

حيث نظمت امانة حزب مستقبل وطن مؤتمرا حاشدا بحضور الآلاف من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقوي المدنية والشعبية وممثلي الجهات الحكومية والمرأة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ورفع الحضور أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الحضور دعمهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال المسيرة و من أجل البناء والتنمية وتحقيق مزيد من الإنجازات، وأكد الحضور علي دعمهم الكامل للرئيس في جميع خطواته وقرارته تجاه القضية الفلسطينية لحماية الحدود والسيادة المصرية على أرضها.

وأكد أبناء محافظة دمياط علي أن كلمتهم في الصندوق نعم للرئيس عبد الفتاح السيسى ليؤكدوا أنهم دائما على العهد والوعد معه، كما كان هو دائما على العهد اتجاه المصريين، ورفع الحضور أعلام مصر وصور الرئيس السيسى وسط هتافات " تحيا مصرو السيسي رئيسي وهنكمل المشوار.

كانت محافظة دمياط قد شهدت انطلاق مسيرات من مختلف مراكز ومدن المحافظة للمشاركة في المؤتمر الحاشد الذي تم تنظيمه بمدينة الزرقا لدعم وتايد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية ولاستكمال مسيرة الإنجاز والبناء وحماية أمن الوطن ومقدراته.

تناول المؤتمر عرض توضيحي لما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات و تضحيات بدأ من إعلان خارطة الطريق وعزل الجماعة الإرهابية ليستعيد المصريين وطنهم والقضاء علي بؤر الإرهاب كما تضمن العرض إنجازات الرئيس في كافة القطاعات وما تم تحقيقه من إنجازات علي أرض الواقع وأن دعم الرئيس لتحقيق البناء والتنمية ومن أجل النهوض بالوطن واستكمال مسيرة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس في قطاعات الصحة والتعليم، وحياة كريمة، خطوات بناء الجمهورية الجديدة والعبور بمصر إلي بر الأمان.