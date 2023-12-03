اليوم السابع
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الأحد، 03 ديسمبر 2023 02:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مزارعو بنى سويف فى مؤتمر حزب مستقبل وطن بالفيوم: جئنا لإعلان دعمنا لـ"السيسى"

الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:38 م
مزارعو بنى سويف فى مؤتمر حزب مستقبل وطن بالفيوم: جئنا لإعلان دعمنا لـ"السيسى" جانب من المؤتمر
الفيوم رباب الجالى

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وقف عدد من مزارعي محافظة بني سويف خلال المؤتمر الجماهيرى لأمانة الزراعة والري بمركزية حزب مستقبل وطن بنادي قارون الرياضي بمحافظة الفيوم، يؤكدون أنهم حضروا للفيوم اليوم لإعلان تأييدهم بكل الحب للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الإنتخابات الرئاسية المقبلة، ولفت المزارعون الي أنهم يؤكدون انهم سيخرجون في وفود حاشدة خلال الإنتخابات لدعم الرئيس، ورددوا الهتافات المؤيدة له خلال للمؤتمر.
 
وقال النائب عبد القادر الجارحي أن مصر الدولة الوحيدة التي لم تتأثر بالإحتلال ومصر شعب جبار، ومصر بها قيادة سياسية واعية وخلال أيام الانتخابات سنقول أن محافظات مصر خاصة الفيوم وبني سويف نظموا ملحة في الصناديق.
 
وحضر المؤتمر النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعلاء الدين فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والسيد خليفة نقيب الزراعيين، أعضاء اللجنة المركزية للزراعة والرى والدكتور عيد الحميد الدمرداش امين مساعد، النائب عمرو أبو السعود امين مساعد أمانة الزراعة المركزية، ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى المركزى، والنائب يوسف الشاذلى، النائب وليد هويدى، النائب عبد القادر الجارحى، هيئة مكتب المحافظة.






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