اليوم السابع
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الأحد، 03 ديسمبر 2023 04:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ثوران بركان جبل ميرابى غربى إندونيسيا

الأحد، 03 ديسمبر 2023 04:34 م
ثوران بركان جبل ميرابى غربى إندونيسيا ثوران بركان ـ صورة أرشيفية
جاكرتا (أ ش أ)

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ثار بركان جبل ميرابى غربى إندونيسيا، مطلقًا عمودًا من الرماد البركانى بارتفاع نحو ثلاثة كيلو مترات، ما أجبر السلطات على إجلاء عشرات المتنزهين من المنطقة.

وذكرت شبكة "تشانل نيوز آشيا"، أنه لم ترد أنباء على الفور بشأن وقوع أضرار أو ضحايا بعد ثوران البركان، فى وقت سابق اليوم، الأحد، فيما لا يزال 42 متنزهًا مدرجين على قائمة المفقودين.

ودفع بركان جبل ميرابي على جزيرة سومطرة غربي البلاد- الذي يبلغ ارتفاعه ألفين و891 مترًا- السلطات إلى فرض منطقة حظر حول فوهة البركان. 







بركان جبل ميرابى

ثوران البركان

اندونيسيا

جزيرة سومطرة

ثوران بركان فى اندونيسيا



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