وقال المتحدث باسم الحكومة في بوركينا فاسو - في بيان أورده راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأحد، إن "الصحيفة نشرت "مقالا مغرضا" حول هجوم إرهابي دموي وقع في شمال البلاد " .

ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وبحسب الراديو، فإن "40 مدنيا على الأقل قتلوا في 28 نوفمبر الماضي في هجوم إرهابي كبير في مدينة (دجيبو) شمال بوركينا فاسو.. وأكدت مصادر أمنية في بوركينا فاسو - لم تفصح عن هويتها - أن الإرهابيين استهدفوا مفرزة للجيش وأن عناصره قتلوا العشرات منهم".