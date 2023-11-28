هجوم مسلح على مدينة دجيبو شمالي بوركينا فاسو

وكالات

أعلنت مصادر أمنية، الثلاثاء، عن هجوم كبير شنته تنظيمات متطرفة على مدينة دجيبو في شمال بوركينا فاسو، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد أعلن جيش بوركينا فاسو أنه تمكن من تحييد عشرات الإرهابيين، في عمليات عسكرية جرت على عدة جبهات في البلاد، ولكن أغلبها كان بالقرب من الحدود مع النيجر ومالي، وهي المنطقة الأخطر في الساحل وتنشط فيها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الجماعات الإرهابية المسلحة تخطط، لهجوم دموي ضد القوات المقاتلة والسكان في منطقة الساحل.