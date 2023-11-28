اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

هجوم مسلح على مدينة دجيبو شمالي بوركينا فاسو

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 12:55 م
هجوم مسلح على مدينة دجيبو شمالي بوركينا فاسو مسلحين - ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مصادر أمنية، الثلاثاء، عن هجوم كبير شنته تنظيمات متطرفة على مدينة دجيبو في شمال بوركينا فاسو، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد أعلن جيش بوركينا فاسو أنه تمكن من تحييد عشرات الإرهابيين، في عمليات عسكرية جرت على عدة جبهات في البلاد، ولكن أغلبها كان بالقرب من الحدود مع النيجر ومالي، وهي المنطقة الأخطر في الساحل وتنشط فيها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الجماعات الإرهابية المسلحة تخطط، لهجوم دموي ضد القوات المقاتلة والسكان في منطقة الساحل.

 







هجوم مسلح

بوركينا فاسو

مدينة دجيبو

مسلحين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة