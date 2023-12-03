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الوطنية للانتخابات توجه السفراء بالفرز داخل اللجان وإعلان النتيجة اختصاص الهيئة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:29 ص
الوطنية للانتخابات توجه السفراء بالفرز داخل اللجان وإعلان النتيجة اختصاص الهيئة انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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أجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالا بالصوت والصورة بتقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من السفراء بالدول ورؤساء لجان الاقتراع بانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، والذين أكدوا علي سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية. 
 
ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بث تلفزيوني لعملية التصويت للمصريين بدول الكويت والكاميرون والأردن، مع سفراءهم ورؤساء لجان الاقتراع بهذه الدول، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية. 
 
وأكد المستشار أحمد بندارى، أن عقب انتهاء عمليات الاقتراع سيتم الفرز من خلال السفراء رؤساء اللجان الفرعية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية ونبه على عدم قيامهم بإعلان النتائج لان هذا من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.
 
وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الاحد، من التاسعة صباحا وحتى الساعة مساء بحسب توقيت كل دولة وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.






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