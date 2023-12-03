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الهيئة الوطنية تستعد للبث التلفزيونى لمتابعة تصويت الخارج بالانتخابات الرئاسية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 03:48 م
الهيئة الوطنية تستعد للبث التلفزيونى لمتابعة تصويت الخارج بالانتخابات الرئاسية المستشار حازم بدوي
كتب ابراهيم قاسم - أمنية الموجى

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شكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر على مدار اليوم الأحد، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم، لليوم الثالث على التوالى.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

 

 







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