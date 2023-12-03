اليوم السابع
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الرمان والبنجر.. عصائر طبيعية تزيد معدل الهيموجلوبين فى الدم

الأحد، 03 ديسمبر 2023 12:00 ص
الرمان والبنجر.. عصائر طبيعية تزيد معدل الهيموجلوبين فى الدم الأنيميا
كتبت رانيا عامر

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مشروبات طبيعية متاحة محببة لدى معظم الأشخاص، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، تساعد فى مكافحة فقر الدم "نقص الحديد" بالجسم الذى يعانى منه البعض، والذى يعرضك إلى مضاعفات صحية بالغة الخطورة، هناك عدة فواكه وعصائر تزيد من مستويات الحديد فى الدم، والتى شملت الرمان والبنجر، نتعرف من خلال التقرير التالى على فوائد تلك المشروبات فى محاربة نقص الهيموجلوبين فى الدم، وذلك وفقًا لما نشره موقع healthshots.
 
أكد التقرير أن مشكلة نقص الحديد من المشاكل الخطيرة التى تعرضك إلى تدهور الصحة وخطر الإصابة ببعض الأمراض، ولكن هناك بعض المشروبات الطبيعية التى تعالج نقص الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين في الجسم ويعطى الدم لونه الأحمر، وانخفاص مستوى الهيموجلوبين يسمى فقر الدم، وتظهر أعراضه فى صور مختلفة من بينها الارهاق المستمر، وضيق التنفس، وشحوب الجلد.

مشروبات طبيعية لزيادة مستويات الهيموجلوبين

​1. عصير العنب

يعتبر مشروب عصير العنب الطبيعى مصدرا غنيا لفيتامين C، ولا يعزز المناعة فحسب، بل يساعد أيضًا في امتصاص الحديد، وبالتالي يساعد فى تكوين الهيموجلوبين. 

2.  عصير البنجر

يساهم الشمندر"عصير البنجر" فى زيادة معدلات الحديد فى الجسم، ويوفر هذا المشروب التقليدي نكهة فريدة من نوعها.

3. عصير قصب السكر

عصير قصب السكر، وهو مشروب محبب لدى الكثير من الأشخاص، مصدر جيد للحديد والمعادن الأساسية الأخرى. 

4. عصير الرمان

عصير الرمان غنى بالعناصر الغذائية، وتحتوى هذه الفاكهة على نسبة عالية من الحديد وفيتامين C، ويدعم إنتاج الهيموجلوبين وامتصاصه. 
 
 






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