الرمان والبنجر.. عصائر طبيعية تزيد معدل الهيموجلوبين فى الدم

مشروبات طبيعية لزيادة مستويات الهيموجلوبين

​1. عصير العنب

2. عصير البنجر

أكد التقرير أن مشكلة نقص الحديد من المشاكل الخطيرة التى تعرضك إلى تدهور الصحة وخطر الإصابة ببعض الأمراض، ولكن هناك بعض المشروبات الطبيعية التى تعالج نقص الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين في الجسم ويعطى الدم لونه الأحمر، وانخفاص مستوى الهيموجلوبين يسمى فقر الدم، وتظهر أعراضه فى صور مختلفة من بينها الارهاق المستمر، وضيق التنفس، وشحوب الجلد.يعتبر مشروب عصير العنب الطبيعى مصدرا غنيا لفيتامين C، ولا يعزز المناعة فحسب، بل يساعد أيضًا في امتصاص الحديد، وبالتالي يساعد فى تكوين الهيموجلوبين.

يساهم الشمندر"عصير البنجر" فى زيادة معدلات الحديد فى الجسم، ويوفر هذا المشروب التقليدي نكهة فريدة من نوعها.

3. عصير قصب السكر

عصير قصب السكر، وهو مشروب محبب لدى الكثير من الأشخاص، مصدر جيد للحديد والمعادن الأساسية الأخرى.